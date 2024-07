Milladoiro y Bertamiráns unen sus fiestas en el marco del ambicioso programa estival amiense

Los dos núcleos principales de Ames, O Milladoiro y Bertamiráns, celebran por tercera vez sus fiestas de A Magdalena y A Peregrina codo a codo, en colaboración con la Xuntanza de Empresarios de Ames y las comisiones de ambas localidades, y en el marco de la programación estival diseñada por el Concello.

El programa fue presentado en Ponte Maceira por el alcalde, Blas García, y los ediles de Educación e Mocidade, Carmen Porto, y Urbanismo e Mobilidade, Víctor Fernández. “Sabemos que las asociaciones de vecinos y de fiestas tienen muchas dificultades; por eso este año pusimos en marcha subvenciones en especies, con las que cada parroquia tiene un número de actuaciones y una partida económica para ese fin, y desde el Concello facilitamos grupos musicales locales”, destacó el regidor, quien añadió que “por tercer año consecutivo unimos las fiestas de Bertamiráns y Milladoiro, lo que contribuye a darle nombre al ayuntamiento y a impulsar el comercio y la hostelería locales”.

La programación comenzó el jueves con los Seráns de Ames en la playa fluvial de Tapia, y continuó el fin de semana con el festival Ames Jazz. El domingo dieron comienzo las fiestas patronales de Ames de la mano del grupo Os Retranqueiros.

Las actividades continúan este jueves 11 con la actuación de Sr. Salvaje en el campo de la fiesta de Biduído. Será el segundo concierto de los Seráns de Ames. Durante el fin de semana, los días 12 y 13, tendrán lugar las preselecciones del concurso Baila con Ames en Milladoiro y en Bertamiráns, respectivamente. Asimismo, durante la noche del sábado 13 habrá una sesión de observación nocturna del cielo en el monte de San Marcos, mientras que el domingo 14 se celebrará la XVIII Festa do chourizo ao viño de Ortoño.

La semana siguiente habrá tres jornadas centradas en la danza y el movimiento: el miércoles 17, la bailarina Paula Quintas presentará el espectáculo Multiperspectivas#2 en el parque de O Ameneiral; el jueves A vida tola de Pajarito llegará al campo de la fiesta de Bugallido; y el viernes 19 el Pazo da Peregrina será la sede del Festival de Danza Abanea.

La programación de julio finalizará con la fiesta de Santa María Magdalena (Piñeiro), con el evento Noites en vela en Ponte Maceira el sábado 22, y con la actuación de la agrupación Os Catros el 22 en Milladoiro.

Festas da Magdalena y A Peregrina

En la primera semana de agosto, O Milladoiro celebrará las fiestas de la Magdalena, que comenzarán el viernes 2 con el festival Millarock, seguido de la actuación de Requinta da Amaía y la orquesta Metrópolis el sábado 3, Airiños do Paseo de Colón junto con la Banda de Música de Brión y El Combo Dominicano el día 4, y la actuación de las orquestas Panorama y Gran Parada los días 5 y 6, respectivamente.

Por su parte, Bertamiráns dará comienzo a las fiestas de la Peregrina el miércoles 7 al ritmo de la orquesta París de Noia. El jueves 8 será el turno de la orquesta Los Satélites.

Luego será el turno de Guadi Galego y La banda de ayer, el viernes 9, y Requinta da Amaía, la Coral Lojo Batalla y Los Coleguitas el 10. Las fiestas finalizarán el día 11 con las actuaciones de Airiños do Paseo de Colón, la Banda de Música de Lousame y la orquesta Tania Veiras.

También las distintas parroquias amienses celebrarán sus fiestas patronales en agosto. El sábado 3, Tapia inaugurará las suyas con Airiños do Paseo de Colón, y Milladoiro acogerá la semifinal del concurso Canta con Ames. El 4, Requinta da Amaía actuará en Tapia, y el coro Antonio Santomil llegará a Covas para celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen. Agrón contará con la actuación de As Maianas el 12; Piñeiro, con Airiños do Paseo de Colón el 18; y A Ameixenda, con la Banda da Balbina y Os Retranqueiros, el 25.

Asimismo, dentro del programa Atardeceres de Ames, el jueves 1 tendrán lugar en la playa fluvial de Tapia los espectáculos Xogos do Paporrubio y Varietés do animalario. El jueves 8 el campo de la fiesta de Agrón acogerá el espectáculo de versiones musicales de La banda de Nash, mientras que el jueves 22 Pablo Díaz y Olga Kirk actuarán en la robleda de Bugallido. Este programa finalizará el jueves 29 en Tapia, con el monólogo de Manolo Boquete.

En cuanto a los concursos Canta con Ames y Baila con Ames, el domingo 11 de agosto tendrá lugar la final del concurso de canto, mientras que el sábado 31 será el turno de los bailarines del ayuntamiento.

Entre tanta música también habrá espacio para hacer ejercicio y aprender. Durante el mes de agosto se desarrollará la actividad Camiñando o solpor: será los días 8 y 22 en Milladoiro, y el 29 en Bertamiráns. Además, habrá salidas para observar el cielo nocturno los días 10, 16 y 17, así como sesiones de interpretación de los petroglifos de Ames en las jornadas del 24 y el 31.

Ya en septiembre, la programación comenzará el miércoles 4 con el celebración de la Volta ao cole en Milladoiro, que se repetirá en Bertamiráns el viernes 6. El 7, la Praza da Maía acogerá la Feria do Voluntariado. El sábado 14 se celebrará la ruta Pegadas de Rosalía, y el sábado 21 el exterior de la casa de cultura de Milladoiro se llenará de música con la sesión del DJ Wana.

Además, será un mes marcado por la promoción de la movilidad sostenible. El 20 se celebrará la Marcha Ciclista Nocturna; el 21 los Xogos en bici en Milladoiro; y el 22 la andaina entre Milladoiro y Bertamiráns.

