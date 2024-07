O festival Asnot, Fillas de Cassandra e Dios que te crew, os platos fortes do Santiaguiño

Despois dunha exitosa Feira Medieval, Padrón prepárase para celebrar o Santiaguiño, unha das súas festas máis tradicionais, con dez días de música e espectáculos para todos os públicos, e unha nova edición do torneo de freestyle. As festas estenderanse do 18 ao 27 de xullo. Os concertos de Dios que te crew (día 19) e de Fillas de Cassandra (día 20) serán algúns dos pratos fortes dunha cita que quere darlle protagonismo ás voces femininas, e que recupera tamén o irreverente festival Asnot.

Entre as novidades destaca a Edición Sar de Tramo polo Miño, un encontro de cultura urbana que traerá ao Campo do Souto a un bo número de artistas emerxentes de Galicia, Andalucía, Cataluña e Madrid, ademais dun torneo de freestyle. A cita será o venres, día 19, entre as seis da tarde e as once da noite, e dará paso ás actuacións de Dios ke te crew e La Yaya DJ. Tamén actuarán De Ninghures e A Rapariga DJ.

A romaría do Santiaguiño do Monte será a protagonista indiscutible, o xoves 25 de xullo. Haberá, como manda a tradición, sardiñada gratuíta con reparto de pan de millo, cachelos e bolos preñados, e non faltarán tampouco os grupos de gaitas para animar a romaría. O’ Pedrón, Rosalía de Castro, San Pedro de Carcacía, A Arreixeira, Xoldra e a Banda de Gaitas de Gondomar porán a animación musical.

As persoas con problemas de mobilidade poderán subir e baixar ao monte de xeito gratuíto en autobuses de transporte adaptado, que sairán do Campo do Souto cada media hora a partir das 11.30. Para pechar a troula, o Concello de Padrón aposta pola continuidade do festival Open Air con actuacións de recoñecidos picadiscos. Entre o venres 26 e o sábado 27 pasarán polo Paseo do Espolón Pablo Balseiro & Los Cascarillas, César Sánchez, DJ SET, D’Crooners Band, Gaínza ou Héctor Llamazares.

O público miúdo tamén contará cun programa de seu. Ollo o piollo, un espectáculo de animación para o público familiar, do grupo Barafunda, abrirá as actividades a xornada do xoves 18, ás 21.30 horas.

O venres haberá unha gran festa infantil entre as 17.00 e as 21.00 horas, e o luns 21, nenos e nenas terán a ocasión de coñecer A verdadeira historia dos tres porquiños e o lobo feroz, da man de Teatro do Andamio. O día 23 poderán participar no obradoiro Onde van os nosos ríos (11.30 horas), e pola noite (21.30) do espectáculo titulado Oh, circo, de Cayetano Lledó, no Paseo do Espolón.