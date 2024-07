A Pobra honra ao Carme do Castelo con moita música galega e a tradicional procesión marítima

A Pobra do Caramiñal celebrará as festas do Carme do Castelo do 19 ao 21 de xullo cun cartel que destaca pola forte presenza do folclore galego. Na xornada inaugural haberá sardiñada e foliada ás 20.30 horas na Covecha e despois, ás 22.30 horas, actuará Barahúnda no adro da igrexa do Castelo. O sábado 20 espertará, novamente, con alboradas polas parroquias a cargo dos grupos Os Caraveiros, Arrancadeira, Xiada, Arghalleiros e a Banda de Música A Lira de Ribadavia.

Pola noite, terá lugar o VIII Festival Folk con Treixadura, Rianxeiras da Covecha e A Requinta da Laxeira. Será na praza Alcalde Segundo Durán, a partir das 22.30 horas. O domingo, día 21, Arrancadeira, Os Caraveiros, Xiada, Arghalleiros, Trécola e Pequenos do Barbansa levarán o ritmo ás parroquias, e a Banda de Música Ateneo Musical da Pobra fará o pasarrúas e dará un concerto na Praza Valle Inclán.

Ademais, haberá misa na igrexa de Santiago da Pobra do Deán, seguida de procesión marítima na honra da Virxe do Carme, ás 19.00 horas.