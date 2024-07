Xa están en funcionamento as Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino de Ames

Ames xa conta coas súas Oficinas Móbiles de Atención ao Peregrino (OMAP’s) da Garda Civil, despregadas ao longo dos diferentes itinerarios do Camiño de Santiago ata o 1 de novembro.

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu xunto co alcalde de Ames, Blas García, a presentación destas oficinas móbiles que, segundo apuntou, estarán activas durante os meses de maior afluencia de peregrinos –de finais de xuño ata o mes de novembro–.

O traballo das OMAP’s realizarase por distintas comandancias da Garda Civil ao longo do percorrido do Camiño e, este ano, sumaránselles efectivos da policía italiana, francesa, portuguesa e brasileira. Ademais, prestarán servizos nun vehículo tipo furgoneta co logotipo da OMAP en español e en inglés e contan con todos os medios necesarios para a recepción de denuncias.

O obxectivo principal destes equipos é o de incrementar a seguridade cidadá naqueles espazos e lugares que teñan unha maior concentración de peregrinos. Ademais, as forzas de seguridade tamén se encargarán de tramitar calquera tipo de denuncia, proporcionar asistencia de emerxencia ou exercer resposta policial ante situacións de risco ou conflito.

Ames, concretamente no núcleo do Milladoiro, forma parte de etapas do Camiño a Fisterra-Muxía e do portugués, de aí a importancia da incorporación deste servizo que, no ano 2023, levou a cabo na nosa Comunidade máis de 6.300 servizos, con 1.900 actuacións, 963 controis e identificacións e un total de 193 axulios e rescates.

Como apuntou Blas García, “fan unha boa labor á hora de orientar e axudar ás peregrinas e peregrinos”. O alcalde amosou a súa satisfacción e agradecemeto á subdelegada do Goberno por escoller o Concello de Ames para esta presentación, ademais de eloxiar o labor que levan a cabo os distintos corpos policiais.

Pola súa banda, a subdelegada quixo resaltar o traballo que desenvolve a Garda Civil ao longo de todo o percorrido das diferentes rutas do Camiño de Santiago na provincia da Coruña e tamén o seu papel fundamental dentro da nova edición da campaña #NoCaminasSola Camiño Libre de Violencias Machistas. Esta iniciativa, impulsada polas Unidades de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller das Delegacións do Goberno en Aragón, Navarra, La Rioja, Castela e León, Galicia e Extremadura, busca reforzar a seguridade das mulleres que emprenden a ruta Xacobea en solitario que, cada vez, suman máis.