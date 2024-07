Los Calis substitúen a El Junco nas festas de Carnés

As festas de San Cristovo de Carnés, en Vimianzo, continúan e a música non deixará de soar até a madrugada do domingo pero, por motivos de saúde, El Junco non poderá actuar e no seu lugar subirán ao escenario Los Calis.

O concerto do grupo vallecano será este venres, día 12, a partir das 23.55 horas no campo da festa de Carnés. Compartirán escenario na verbena coa orquestra Nueva Fuerza e La Mega CDC. Os festexos rematarán o sábado, día 13, xornada na que parroquia renderá homenaxe aos seus emigrantes. A música correrá a cargo do Grupo Extra, Euphoria Disco Show, DJ Ticinho, Borja Solla e La Mega CDC.