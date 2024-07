Comezan os traballos para que Carballo habilite o edificio para entidades sociais

A demolición das antigas casas dos mestres de Carballo está un pouco máis próxima. Xa comezaron os traballos de retirada do cableado eléctrico e do centro de transformación situado na parcela, que está previsto substituír por un soterrado. Elecnor tamén debe retirar o tendido telefónico para que a empresa adxudicataria do derrubo, Excavaciones J. Carreira, poida deixar libre o espazo no que se construirán un edificio para as entidades sociais e unha praza pública.

Trátase dun esperado proxecto que arrincou en 2022 coa aprobación do Plan Especial de Reforma Interior (PERI) das antigas Casas dos Mestres, previsto no PXOM, documento imprescindible para poder acometer a construción do edificio, xa que permitiu reordenar a estrutura urbanística e os volumes edificatorios dese ámbito, cambiando o uso residencial polo actual uso dotacional de equipamento múltiple. O Concello traballa xa na elaboración do proxecto, no que se terán en conta as necesidades trasladadas polas entidades que o ocuparán.