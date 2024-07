Covas e Bertamiráns estarán unidas a través dunha senda peonil de preto de 500 metros

As obras de construción da senda de Covas a Bertamiráns, en Ames, están en fase de execución despois de que fosen adxudicadas á empresa Adecon Obras y Servicios S.L. por un importe de 131.732,70 euros.

Ditas localidades quedarán unidas a través dunha senda peonil que lle permitirá á veciñanza desprazarse a pé de xeito seguro. O proxecto, que forma parte do Plan Ames Progresa 2021-2023, contempla a execución dun itinerario de 480 metros de lonxitude en pavimento de formigón. As actuacións completaranse co retranqueo e a reposición de oito postes cara o exterior da senda e a execución e sinalización horizontal e vertical da vía.

Obras para habilitar a senda peonil entre Covas e Bertamiráns / Concello de Ames

O alcalde de Ames, Blas García, explica que “esta obra vén dar resposta a unha petición histórica dos veciños e veciñas de Covas, que é a de conectar de xeito peonil esta parroquia con Bertamiráns. Damos así un paso importante, que é seguir creando novas sendas que comuniquen o rural e melloren a seguridade”.

Pola súa banda, o concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, sinala que “a execución das obras desta senda garantirán que a veciñanza conte cunha alternativa de desprazamento a pé”. Ademais da pavimentación da zona, vanse levar a cabo traballos de reposición do alumeado público e a sinalización do itinerario. Trátase dunha aposta do Concello pola seguridade peonil.

O proxecto ten o obxecto de construír un itinerario que lle permitirá á veciñanza desenvolver os seus desprazamentos en condicións óptimas de seguridade e accesibilidade. Con ese fin, estase executando unha senda peonil duns 480 metros de lonxitude e 1,80 metros de ancho en pavimento de formigón coloreado con mallazo de 12 centímetros de espesor sobre 20 centímetros de zahorra.

A senda discorrerá pola marxe dereita, agás o treito inicial ata a ponte, que se disporá pola esquerda, dende a beirarrúa existente.

A continuidade do itinerario peonil sobre o Rego dos Pasos levarase a cabo mediante un pórtico de formigón armado, de 7 metros de lonxitude, 2,50 de ancho e 2,50 de altura.