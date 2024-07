O Certame Internacional de Pintura ao aire libre Ávarez de Sotomayor, de Ponteceso, reparte 12.600 euros en premios

Ponteceso acollerá o vindeiro día 28 de xullo a sétima edición do Certame Internacional de Pintura ao Aire Libre ‘Fernando Álvarez de Sotomayor’, que se celebra cada dous anos no municipio. O concurso, que foi presentado polo alcalde, José Manuel Mato, e a concelleira de Cultura, Raquel Fondo, conta cunha gran sona en toda Galicia, España e mesmo Europa, e nesta edición repartirá 12.600 euros en premios.

O rexedor asegura que este certame “achega ao noso municipio a pintores e pintoras de primeiro nivel, coa riqueza cultural que iso implica para a nosa contorna”. Agradece “á familia Álvarez de Sotomayor a súa implicación á hora de levar a cabo este proxecto, que se está a converter en todo un referente e que, ademais, promove a creación artística en Ponteceso e en toda a Costa da Morte”.

A concelleira de Cultura, Raquel Fondo, subliñou que o concurso "é un gran elemento dinamizador e atrae a artistas que serven como exemplo para os mozos e mozas do noso municipio á hora de desenvolver as súas carreiras no mundo da pintura”.

A organización aceptará un máximo de 100 persoas maiores de idade por orde rigorosa de inscrición. A execución, o estilo e a técnica serán libres e a temática xirará exclusivamente ao redor do Concello de Ponteceso, con espazos determinados pola propia organización.