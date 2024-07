Ao redor de catrocentos rapaces de Ames participan nas actividades de conciliación da Escola de Verán

Un total de 386 nenos e nenas están a participar dende o un de xullo nunha nova edición na Escola de Verán de Ames, que se está a desenvolver no CEIP da Maía, no CEP de Ventín e na EEI do Milladoiro. Esta iniciativa pretende ofrecer unha alternativa de ocio e tempo libre aos pequenos. A programación durante a primeira quincena de xullo xira ao redor da cultura celta e a súa influencia nas nosas tradicións.

Escolares de Ames desfrutando das actividades da Escola de Verán / C. Ames

As actividades están dirixidas a fomentar a convivencia, a tolerancia e a integración. Ao abeiro desta iniciativa, os cativos e cativas participan durante os meses de xullo e agosto en diversos xogos e exercicios, a través dos que se busca que aprendan a valorar e gozar da actividade física e o respecto pola contorna, sempre dende o punto de vista lúdico e creativo. Así mesmo, o programa inclúe os servizos de comedores e Bos Días.

As actividades buscan fomentar a convivencia e a integración / Concello de Ames

O alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Planificación e Xestión Educativa, Carmen Porto, achegáronse este venres ata as instalacións do CEIP da Maía, en Bertamiráns, para comprobar como se están desenvolvendo as actividades. Alí falaron cos nenos e nenas e tamén cos monitores e monitoras que prestan dito servizo. Está previsto que no mes de agosto visiten aos rapaces e rapazas do Milladoiro.