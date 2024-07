Las capturas del pulpo caen un 20% tras la veda y el precio medio supera los 10 € el kilo

Las expectativas no eran buenas y bastaron diez días para confirmar que las capturas de pulpo, tras el levantamiento de la veda el 1 de julio, siguen cayendo. En estos primeros días de la nueva campaña se subastaron poco más de 70 toneladas del preciado cefalópodo en las lonjas gallegas, un 20% menos que en el mismo período de 2023, según los registros de Pesca de Galicia.

Esta merma de capturas no se compensa con el incremento del precio medio, que aumentó hasta los 10,37 euros el kilo en lonja, ya que los ingresos generados por el pulpo en los primeros diez días de julio se quedaron en 726.500 euros, cifra que contrasta con los más de 883.000 euros que generó el pasado año en el mismo período.

La lonja de Ribera lidera las subastas de pulpo en Galicia, con más de 21 toneladas comercializadas desde el levantamiento de la veda, y un volumen de negocio de 221.000 euros. Le siguen la rula de Bueu, con más de 10,6 toneladas y 108.000 euros de ingresos; Cangas y Aldán-Hio, con 5.400 kilos cada una; Cambados, con 4.500 kg; Corcubión, con cerca de 3.500 kilos; Lira (Carnota) con más de 2.200 kg; Porto do Son, con 2.000; y Fisterra, con 1.200 kilos. El precio máximo se pagó en Baiona, situándose en 18 €/kg en lonja.

Debido a la escasez, una parte de la flota optó ya por traer las nasas a puerto y cambiar de arte hasta finales de verano o principios de otoño. Así lo hicieron varios barcos de Fisterra, según confirma el patrón mayor, Joaquín Fábregas, quien lamenta que “pasa todos os anos igual, pero cando hai reunións ninguén protesta e non se fai nada”. En Muros, algunas embarcaciones ya cambiaron de arte “ao terceiro día”, según indicaron desde la cofradía.

Fábregas señala además que “os barcos que van ao polbo están vindo para terra con 30 ou 40 kilos” y que “aínda está ovado”. Desde la cofradía de Fisterra y, otras, como la de Muros, llevan años demandando que las vedas sean más prolongadas, “como mínimo de tres meses”. Una medida que desde la Consellería do Mar valoran para el próximo año, contemplando la opción de dos meses de veda y dos más de paro biológico. El patrón mayor de Fisterra cree que “estaría ben, pero non creo que se faga”. Además, parte del sector considera que para recuperar la especie no bastará con un año, sino que esas medidas deben prolongarse en el tiempo.

Así lo defienden desde la cofradía de Muros, señalando además que “é necesario respectar o ciclo biolóxico do polbo, e as vedas deben fixarse en base a estudos e mostreos antes e despois da veda para ver se está ovado, pois os polbos non entenden de calendarios”. Reiteran además que la planificación debe hacerse pensando en lograr el máximo rendimiento económico “que é cando o polbo ten unha boa talla (dous quilos) e é de maior calidade, nos meses con erre, como reza o dito popular”. Para ello, añaden desde el pósito muradano, sería preciso cambiar el modelo de gestión de la especie “e iso é competencia da Consellería do Mar”.

Respecto al tamaño y la rentabilidad, señalan que actualmente un pulpo de 1 kilo se cotiza a unos 8 euros, mientras que el de 2 dispara su precio a 14 euros, “e isto supón tan só unha espera de 3 ou 4 meses”.

Incidencia del furtivismo

Apuntan también a otras causas que contribuyen a la escasez de este recurso, como la incidencia del furtivismo, especialmente por parte de pescadores deportivos, así como la escasez de mejilla de los últimos años, “pois é un dos alimentos importantes para o polbo”.

El rape, el rodaballo y el sanmartiño se han revalorizado por la demanda de restaurantes La escasez de pulpo se está viendo compensada, en parte, por una revalorización de los pescados con mayor demanda en los restaurantes, coincidiendo con el auge del sector turístico. Así lo afirma el patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas, señalando que dicho incremento de las cotizaciones es significativo en especies como el sanmartiño o el rodaballo, que se están pagando actualmente en la lonja local por encima de los 30 euros el kilo. También el rape se ha visto revalorizado, alcanzando cotizaciones de seis euros por kilo. “Tamén o polbo ten demanda, e por iso se paga máis, pero o problema é que non hai”, afirma asimismo Joaquín Fábregas. Esa escasez lleva años preocupando al sector porque, como señalan desde la cofradía de Muros, “é un dos principais reclamos gastronómicos de Galicia”, además de ser una de las especies que más ingresos genera actualmente a la flota artesanal. De ahí que demandan cambios en la gestión y explotación del pulpo. Consideran que lo ideal sería “unha coxestión do recurso entre a Administración e o propio sector”. Mientras, esperan a que en el otoño puedan repuntar las capturas del preciado cefalópodo.

