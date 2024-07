A saída do sol no Pacífico e o solpor no Atlántico unen a Nachikatsuura e Fisterra

Se as condicións meteorolóxicas o permiten o 25 de xullo os concellos de Fisterra e Nachikatsuura reforzarán os lazos de irmandade a través dunha videoconferencia sobre o momento no que coincidirán o amencer na vila xaponesa e o solpor na Costa da Morte.

Representantes de Nachikatsuura, a alcaldesa de Fisterra e o catedrático Jorge Mira / C. F.

O grupo Alternativa dos Veciños asegura ter conseguido que a Deputación da Coruña cubra os gastos, case 20.000 euros, que lle supón ao Concello de Fisterra a realización do acto, enmarcado no acordo de irmandamento.

Aseguran que para desenvolver este evento “é imprescindible” a contratación dunha empresa de emisión e sistemas de conectividade, “xa que existe moita dificultade para que todo saia a perfección para que no momento exacto se poidan ver en Nachikatsuura como se oculta o sol no Atlántico no cabo Fisterra, e que os veciños fisterráns desfruten do amencer sobre o Océano Pacifico en Xapón”.