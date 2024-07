Saúda do alcalde, Manuel Leis Míguez

Queridos veciños e veciñas,

Un ano máis chegamos a estas datas tan especiais para familiares e amigos. Son días festivos e lúdicos, pero tamén de xuntanzas e reencontros con moitos dos nosos seres queridos que están lonxe da nosa terra e que se achegan a visitarnos e gozar destas festas en compaña dos seus.

Como é tradición na nosa vila, celebramos o San Cristovo con diversos actos, tanto lúdicos como relixiosos. Desde a Alcaldía do Concello de Negreira, anímoos a todos a participar e gozar da ampla programación destes días. Convidade tamén a familiares e amigos doutros lugares a que nos visiten, para que poidan gozar non só dos eventos, senón tamén dos nosos recunchos, sendeiros, miradoiros e demais marabillas do patrimonio natural e histórico que ofrece o noso concello.

Quero agradecer especialmente ás distintas asociacións, tanto á de Festexos de Negreira como á de Transportistas de Negreira, pola súa encomiable labor na organización das actividades. Grazas ao seu esforzo e á colaboración do Concello, podemos garantir o éxito e a seguridade destas festas.

Somos unha vila hospitalaria e acolledora, lugar de paso do Camiño de Fisterra, onde día tras día nos visitan numerosos peregrinos que realizan esta ruta xacobea. É fundamental que lles ofrezamos unha imaxe de sociabilidade e cortesía.

Deséxolles a todos unhas boas festas. Gocen do noso pobo, das nosas xentes e, coma sempre, quedo á súa disposición para calquera cousa que poidan necesitar.

Con saúdo afectuoso,

O alcalde,

Manuel Ángel Leis Míguez.