Volven os Premios Fouciño de Baio con sesenta e cinco curtametraxes a concurso

Os Premios Fouciño volven por todo o alto a Baio (Zas). O festival baiés de cinema vén de pechar o prazo de inscricións para o seu concurso de curtametraxes, que nesta quinta edición conta con 65 pezas presentadas, o que supón un récord de participación.

O certame conta con dúas categorías, unha xeral e outra para centros escolares. Á primeira presentáronse 29 curtas, enviadas por persoas de toda Galicia. Na categoría escolar participaron 12 centros, cun total de 36 pezas. Neste apartado é destacable a presenza de institutos da Costa da Morte, nos que o equipo dos Premios Fouciño realizou múltiples obradoiros ao longo deste ano para animar o alumnado a participar.

A proxección das curtas finalistas será o 2 de novembro e a entrega de premios contará cun festival no que xa está confirmado o dúo folk Caamaño&Ameixeiras. Nos días previos, Baio acollerá diferentes actividades relacionadas co audiovisual, cuxa programación será anunciada na semana cultural de Zas. As persoas interesadas poden informarse nas redes sociais do proxecto (@premiosfoucino) ou na web https://premiosfoucino.concellodezas.org/.