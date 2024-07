A Laracha colabora para mellorar a atención aos animais de Acougo

O Concello da Laracha estudará as vías de colaboración posibles para mellorar o refuxio de animais Acougo, que abriu as súas portas hai ano e medio na parroquia de Montemaior. Así o afirmou o alcalde, José Manuel López, durante a súa visita ao centro, acompañado polos concelleiros Pablo Cambón, Patricia Bello e Rocío López.

Guiados pola impulsora do refuxio e directora de Acougo, Mara Collazo, e pola subdirectora, Lilian Collazo, puideron coñecer as instalacións dun santuario que acolle de forma permanente animais, maioritariamente das especies coñecidas como “de granxa”. Case todos proveñen de situacións de malos tratos ou neglixencias en explotacións gandeiras, ademais doutros que chegaron tras quedar sen fogar. En Acougo atopan unha segunda oportunidade, vivindo en liberdade e recibindo atención por parte dos voluntarios e os coidados veterinarios profesionais.

No momento actual son sesenta os animais que habitan o refuxio, convivindo nel clases tan dispares como vacas, cabras, ovellas ou cochos. A previsión é incorporar proximamente cabalos e galiñas.

As responsables do proxecto explicaron aos representantes municipais o funcionamento do refuxio. Primeiro, o relacionado coas características do recinto, que alcanza as seis hectáreas de extensión, e o modo de vida dos animais, cos que o alcalde e os concelleiros puideron interactuar. Tamén detallaron o sistema de selección dos voluntarios e o traballo diario que levan a cabo no refuxio.

O alcalde e dous edís da Laracha coas responsables do santuario Acougo, no centro / C. Laracha

En relación ao financiamento salientaron que, ademais de doazóns de particulares, patrocinios e subvencións públicas, realizan actividades como vendas solidarias -a través das principais plataformas e aplicacións- de material empregado en filmes e series de televisión, así como artigos doados a Acougo por produtoras, actores e actrices destacadas do panorama nacional grazas á vinculación profesional das impulsoras do proxecto co sector audiovisual.

Ademais, trasladaron ao rexedor as principais necesidades que presenta o refuxio en relación á mellora das instalacións para optimizar o aproveitamento dos diferentes espazos nos que se divide o recinto, o que redundaría nunha maior capacidade para acoller animais e unha mellor atención por parte dos voluntarios. Neste sentido o alcalde expresoulles a “vontade de cooperación por parte do Concello e estudaremos as vías de colaboración”.

A asociación e o refuxio Acougo contan coa páxina web www.acougo.org e perfís nas principais redes sociais para que calquera persoa interesada poida coñecer a súa actividade e informarse sobre como apoiala asociándose, doando ou ben postulándose como voluntarios.