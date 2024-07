Muxía abre expediente sancionador a unha empresa madereira por deteriorar unha vía

O goberno local de Muxía, co obxectivo de evitar máis danos no medio natural e nas infraestruturas do municipio, activou un protocolo para auditar ás empresas de tala de árbores e de madeira que sexan “irrespectuosas na súa actividade”.

Así, o executivo, que preside Iago Toba, aplicará “rigorosamente” todas as medidas coas que poida contar a administración local para acabar coas actuacións que non cumpran co procedemento e as normas establecidas.

Camiño deteriorado por empresas madereiras en Muxía / C. Muxía

Con tal fin, o goberno muxián está levando a cabo un protocolo de vixilancia que inclúe a comprobación municipal do cumprimento de toda a normativa. A Policía Local está verificando que nas distintas actuacións as empresas teñen os permisos e cumpren con todos os requisitos.

Así, as compañías terán que depositar un aval para cada actuación e, no caso de provocar algún dano, esa contía será retida polo Concello, que imporá tamén unha sanción e procederá á reparación do deterioro con cargo á empresa responsable.

Outro dos tramos da vía muxiana danada polo transporte de madeira / C. Muxía

Esta semana xa se abriron os primeiros expedientes sancionadores a unha empresa que causou danos na pista que vai de Ponteconstante a Sambade, e que foi arranxada recentemente.

Desde o executivo destacan que “entendemos que este tipo de empresas teñen que traballar e levar a cabo súa actividade pero, por respecto á veciñanza, ao Concello e tamén a aquelas empresas que son pulcras no seus procederes, non podemos consentir que unha minoría prexudique a imaxe do sector e produza danos nas infraestruturas locais”.

Deficiencias no parque móbil

Pola súa banda, a portavoz do BNG de Muxía, Mercé Barrientos, denuncia unha “inexplicable xestión” dos camións de recollida do lixo, o que está a provocar un “incremento exponencial dos custos”, afirma.

Camión estacionado no punto limpo de Muxía / BNG

Sinala que un dos camións leva “máis de seis meses aparcado no punto limpo sen uso; o outro leva anos na entrada dun taller dun concello limítrofe sen que se saiba o motivo; e o terceiro, de recollida de enseres voluminosos, tamén está estacionado desde hai meses no interior doutro taller esperando unha reparación, e descoñecemos o motivo de que non chegue”.

Camión do servizo de recollida de lixo aparcado diante dun taller / BNG

Por iso, a voceira dos nacionalistas solicitou o contrato e as facturas abonadas a empresas externas pola retirada do lixo neste ano.