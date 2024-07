O Pino homenaxea a 4 veciñas na súa Xuntanza dos Maiores deste ano

O Concello de O Pino celebrou este sábado 13 de xullo a súa Xuntanza dos Maiores que reuniu na área recreativa da Madalena arredor dunhas 900 persoas, un evento co que o Concello quere agradecer e recoñecer o traballo que desenvolveron durante toda a súa vida. Desta volta, o evento tivo como protagonistas a 4 mulleres do municipio nadas entre 1929 e 1930.

Nesta edición, as placas conmemorativas e os recoñecementos foron para Manuela Miras Fandiño, natural de Gonzar, que fixo 95 anos o pasado 26 de maio; para María Mercedes Salvado Vigo, da parroquia de Budiño, que o 23 de marzo celebrou o seu 94 aniversario; para Josefina Sanjiajo Jallas, tamén de Budiño e que fará 94 anos o 4 de agosto (día da Festa do galo piñeiro), e para Carmen Parada Aguiar, que naceu en Arca o 26 de decembro de 1930. O alcalde de O Pino, Manuel Taboada, xunto co director xeral de Maiores, Antón Acevedo, e concelleiros do goberno municipal, entregáronlles os recoñecementos a cada unha das veciñas homenaxeadas.

Unha vez máis, déronse cita uns 900 veciñas e veciños de O Pino maiores de 60 anos para participar nunha das celebracións con máis tradición no Concello. O programa comezou co concerto da Banda de Música de Arca, dirixida por Andrés Pérez, e a misa ao aire libre oficiada polo cura de Budiño, Javier Pose Bouzas.

O alcalde, Manuel Taboada, destacou na súa intervención “o papel da muller rural, como ás que hoxe rendemos homenaxe. Un traballo incansable que axudou a sacar adiante a moitas familias e moitas explotacións, porque o espírito emprendedor é unha característica de todas vos”. O alcalde tamén tivo palabras de agradecemento para todas as persoas maiores, “que nos axudastes a facer de O Pino o que hoxe é. Esta festa quere ser un agradecemento e un recoñecemento a todo o que conseguistes con tanto sacrificio”, concluíu Manuel Taboada.

Máis de 900 veciñas e veciños de O Pino na tradicional Festa dos Maiores deste ano / Concello de O Pino

O restaurante A Magdalena, de Castrofeito, volveu ser o encargado de preparar un menú composto por empanada, troitas, polbo e carne ó caldeiro, co que os asistentes puideron repoñer forzas antes dunha animada sobremesa. Mentres uns conversaban animadamente, outros puxéronse a bailar e facer algo de exercicio ao ritmo da música do dúo formado por Eva e Camilo, que animaron o baile.