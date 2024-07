Recoñecemento popular á banda de San Román, ás Pandeireteiras de Dubra e ao gaiteiro José Nieto

A área recreativa de Bembibre, en Val do Dubra, acolleu a primeira edición do festival Ruada, promovido pola concellería de Cultura, no que se recoñeceu o traballo de varias persoas e entidades que contribuíron significativamente durante décadas ao patrimonio cultural e musical da localidade.

Nesta primeira edición homenaxeouse á Banda de Música de San Román e da Lesta, ás Pandeireteiras de Dubra e ao gaiteiro José Nieto Rey, coñecido popularmente como O Churrero de Arabexo. A súa valiosa contribución ao patrimonio cultural de Val do Dubra foi destacada nun emotivo acto ao que acudiron familiares e veciños dos homenaxeados e no que tamén se repasaron as súas traxectorias musicais.

De seguido, deron comezo as actuacións musicais programadas para amenizar a noite. O espectáculo veu da man do experimentado e consolidado grupo Tres Pesos e, pechando xa a edición, o trío Alana, formado en 2023 e que busca a harmonía entre a música tradicional e os ritmos máis contemporáneos de base electrónica e pop.

O nome do festival tampouco é casualidade, pois as ruadas son encontros populares de música e baile, propios de Galicia, onde a veciñanza comparte cancións, contos e danzas que se transmitían de xeración en xeración e fomentaban a unión das veciñas e veciños das distintas vilas e aldeas da Comunidade.

Co tempo, esta expresión espontánea da cultura galega foi reducíndose e o que se prentende con este nome é recuperar e adaptar este espírito festivo e comunitario ao contexto da sociedade actual para manter viva esta tradición tan característica da nosa terra e non perdela.

Asistentes ao festival Ruada / Cedida

O principal obxectivo deste novo evento –que ten a intención de continuar nos vindeiros anos– é promover e valorizar a música tradicional galega, sobre todo entre os máis cativos. Deste xeito, Ruada quixo poñer en valor a posibilidade de, en futuras edicións, realizar obradoiros nos colexios para ensinarlle ás novas xeracións a importancia de manter a cultura galega.