“Chegado o momento terá que falarse da fusión entre Noia e Lousame”

_Veterinario, foi alcalde de Lousame, deputado provincial e parlamentario autonómico polo PP, alcalde de Noia dende hai uns anos... Tocou teito a súa ambición política?

_O feito de ser alcalde de Noia, despois de ser alcalde doutro sitio, era unha responsabilidade que me pediron nun determinado momento dende o partido, e eu encantado de asumila.

_Ao Partido Popular non se lle pode dicir que non?

_Cando che fan unha proposta deste estilo, non se lle pode dicir que non. Eu teño o corazón partido entre Lousame e Noia. Son concellos moi vinculados. Historicamente lévase falado moito da fusión entre eles.

_Precisamente a Xunta quere promover novas fusións de concellos. Vaise retomar ese debate?

_Foi algo que se analizou no seu día. O que pasa é que a poboación do rural ten a idea de que os investimentos céntranse no núcleo urbano e que o rural queda esquecido. Eu considero que a fusión de municipios é algo que ten que darse máis tarde ou máis cedo.

_Pero vaise abordar esa fusión posible entre Noia e Lousame?

_Non é unha cuestión que vaia estar sobre a mesa inmediatamente, pero chegado un momento o tema terá que abordarse.

_Non sei que lle parecerá iso á alcaldesa de Lousame...

_No seu momento ela trasladou esa preocupación que tiñan os veciños de Lousame. Pero eu creo que, unha vez que iso se incentive e se estableza que pode ser un beneficio a nivel inversor e unha discriminación positiva cara o rural, ese debate terá que retomarse.

_Nun terceiro mandato como alcalde, é posible manter a ilusión?

_A ilusión mantense porque tes novos retos. Nós temos investimentos previstos en Noia que son dos máis importantes dos últimos anos, como a construción do novo centro de saúde, que vai supoñer dez millóns de euros, nunha parcela que o Concello adquiriu por un millón de euros. A remodelación da depuradora ascende a tres millóns, a da estación de tratamento de auga potable supón preto dun millón e medio, o proxecto da Chaínza vai ser moi importante... Tes a sensación de que estás sendo útil. Como deputado levas unha vida máis tranquila, quizais con máis proxección política, pero non tes esa sensación de que logras cousas para os veciños.

_Segue gobernando en coalición cos independentes do NO.I.A., pero no mandato pasado tiveron discrepancias. Como están agora as relacións cos socios de goberno?

_Mellorou. En liñas xerais, é unha relación máis cordial.

_Por que?

_Para que haxa unha relación máis cordial, ao final é necesario poñer algo de ambas as dúas partes. Supoño que a convivencia durante estes máis de oito anos faiche mudar en certas cousas, adaptarte e buscar máis puntos de encontro que de controversia. E iso permite darlles mellor servizo aos veciños que se cada un tirara para un lado.

_Noia é un deses concellos que no verán multiplica a súa poboación. Complica iso moito a xestión municipal?

_Efectivamente, por unha banda, hai máis xente, polos visitantes que se achegan ás praias e, por outra, Noia ten un calendario de actividades lúdicas e festivas moi intenso no verán. Nós consideramos que todo o que se faga promocionando o deporte ou determinadas festas ten un retorno. E iso nótase na hostalería.

_Sería partidario de implantar una taxa turística, como propoñen os gobernos de Santiago e do Grove, para pagar eses gastos extraordinarios que xeran os visitantes?

_Eu non discuto que nun determinado momento poidamos ter que chegar a unha solución dese estilo, pero imos intentar que sexa o máis tarde posible, no senso de que Noia ten unha gran potencialidade turística, pero non é Sanxenxo nin Santiago de Compostela. De feito, nós intentamos vender como destino turístico a ría de Muros-Noia. Mentres poidamos evitalo, mellor.

_En todo caso, a gran preocupación dos alcaldes é a do financiamento. Tamén o é para vostede?

_Si. Aínda que Noia non ten débeda financeira e hai unha xestión económica responsable, temos que facer case enxeñería financeira, sendo conscientes de que estamos asumindo, sobre todo en materia educativa, moitas competencias relacionadas coa adquisición do material escolar, os comedores, as actividades extraescolares que facemos por tentar facilitarlles as cousas aos veciños, pero que non son estritamente unha competencia municipal.

_Debera asumilo a Xunta?

_A Xunta nalgúns casos. Noutros, sería necesaria tamén a colaboración da Deputación Provincial e incluso do Estado nalgúns campos. Evidentemente, como Administración máis próxima, o que nos din é: “non me contes a túa vida, búscalle solución. De onde saques os cartos, é problema teu”. Eu xa lles digo: “aquí non temos unha máquina de facer billetes”. Teño a percepción de que a inmensa maioría das cuestións, sexan competencia nosa ou non, acabamos afrontándoas, ao mellor algo máis tarde do que os veciños esperan, pero as cifras están aí. E sen subir impostos. Creo que en xeral actuamos con responsabilidade.

_Este foi un ano terrible para o marisqueo, tan importante en Noia. Aoposición repróchalle a súa inacción. Podía ter feito máis o Concello?

_Nós estivemos ao lado dos mariscadores xestionando obras de mellora da lonxa, dos pantaláns, no porto... con investimentos que superaron os tres millóns de euros. Non se pode culpar a un goberno local de non poder influír no tamaño do berberecho. Pero seguiremos apoiando ao sector en todo o que poidamos.

