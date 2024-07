Numerosas persoas recrearon a vida castrexa en Cabana, que prepara o ‘salto’ á Idade Media

Numerosas persoas déronse cita este sábado no Castro A Cidá de Borneiro, en Cabana, nunha nova edición do Castro Animado. Os asistentes regresararon durante unhas horas á idade castrexa durante a tarde para gozar dunha ampla variedade de actividades dirixidas a todo tipo de público.

O programa incluía unha xuntanza entre habitantes doutros castros, animación musical da man de Egueire e a banda de gaitas O Son do Castro, o espectáculo teatral Moby Dick e visitas animadas por Yago Espasandín.

Asistentes ao Castro Animado / Cedida

Tamén houbo degustacións dalgunhas das receitas máis sobranceiras da gastronomía local, así como mostras de artesanía, cerámica, etcétera.

Pero en Cabana haberá oportunidade de facer este verán outra viaxe retrospectiva no tempo, neste caso á Idade Media. Trátase das Prevodas Medievais de Riobó. Os casamentos (cos que se conmemoran os enlaces desa época) celebraranse o día tres de agosto na aldea de Riobó. Os enlaces contraídos nesa xornada non terán validez oficial, e as persoas que decidan darse o si quero deberán acudir ataviadas acordes á estética medieval.