Falece o profesor e exedil do BNG de Ribeira Xosé Antón Parada

A morte do profesor Xosé Antón Parada Fernández causou un fondo pesar na comarca do Barbanza. Nado en Moaña, estudou Filosofía e Teoloxía en Compostela e Salamanca. Doutor en Filoloxía Clásica e mestre en Linguas Clásicas no ensino medio, foi profesor no IES Pobra do Caramiñal.

De moi novo, participou en movementos veciñais e antifeixistas, na Fronte Cultural e na plataforma nacionalista clandestina promovida pola UPG, partido ao que pertencía dende os anos setenta.

Foi concelleiro na primeira Corporación democrática do Concello de Moaña e durante case 8 foi concelleiro en Ribeira polo BNG, en cuxa fundación participou e á que sempre pertenceu. Era unha persoa moi querida entre a poboación e a mocidade á que lle deu clase. Foi recoñecido por traducir ao galego, desde o acadio, o Código de Hammurabi. Recibiu o Premio Plácido Castro de Tradución.

A capela ardente cos seus restos mortais está instalada na sala 6 do Tanatorio do Barbanza (Xarás), onde serán incinerados hoxe.