Freire inaugura o renovado tramo do Camiño pola ría Muros-Noia

O alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón, presidiu este luns a inauguración do renovado tramo do Camiño de Santiago pola ría de Muros-Noia, entre Pontenafonso e a glorieta de Orro, tras as obras de restauración ambiental e paisaxística levadas a cabo.

As actuacións foron financiadas con 90.000 euros pola Axencia de Turismo de Galicia. Trátase da primeira dunha serie de actuacións de mellora e posta en valor do Camiño de Santiago pola ría de Muros-Noia de cara ao Ano Santo de 2027.

A súa escolla como primeira actuación xustifícase na necesidade de recuperar, tanto para peregrinos como para a veciñanza, “un tramo que levaba moitos anos en desuso e que en certas épocas do ano mesmo non era transitable debido ás augas e ao exceso de vexetación”, sinalou Freire.

“Trátase dunha actuación na que se reforzou o firme e se ampliou a zona de tránsito para que tivera un ancho mínimo de 2,5 metros na totalidade do seu percorrido, que conecta este núcleo de Pontenafonso coa glorieta de Orro”, explicou o mandatario noiés.

Así mesmo, destaca que “o que se busca é que as persoas que percorran este traxecto, que abarca o primeiro tramo do Camiño dentro do concello de Noia, dispoñan dunha superficie delimitada por unhas travesas e coa sinalización correspondente, ademais de que nos permitirá tamén diminuír o custe de actuacións de mantemento futuras”.

Neste sentido, Freire Abeijón fixo fincapé na necesidade de que o Camiño de Santiago da Ría de Muros-Noia conte cunha uniformidade e unha continuidade nos nove municipios polos que discorre. Así, lembrou que “dende a ARD Ría de Muros-Noia, e a través do Plan de Sostenibilidade Turística, se van levar actuacións que supoñen un investimento de 2 millóns de euros nos cinco concellos que conforman a ría de Muros-Noia”. Ademais da sinalización coa típica frecha xacobea e os postes de madeira, ao longo do percorrido incluíronse paneis informativos de diverso contido, ben con referencias etnográfica da zona, como os muíños, ben a outros elementos da orografría, da paisaxe ou da biodiversidade da Ría da Estrela.

Este tramo recuperado foi identificado como pertencente ao Camiño de Santiago da ría Muros-Noia, itinerario de Pietro Querini de Muros a Santiago, no marco do estudo de delimitación asinado polo arquitecto Marcial Rodríguez e os arqueólogos Mario César Vila e Sofía Vaquero en 2020. Un traballo que serviu de base á solicitude de declaración oficial de Camiño de Santiago presentada diante da Xunta de Galicia.

De feito, a Pontenafonso é un dos puntos máis atractivos do Camiño. De orixe medieval, esta ponte domina un fermoso paisaxe agreste na desembocadura do Tambre. Sostido sobre 20 arcos de perfil ojival, e outros dous tapados por recheos de terra, os seus case 270 metros de longo o converten nunha das pontes medievais máis longas e mellor conservadas en toda Galicia. Por iso, a intervención levada a cabo fíxose baixo os máis estritos criterios de sostibilidade ambiental e paisaxística.

A actuación inaugurada este luns non só supón a recuperación dun tramo do Camiño de Santiago senón que, polo seu emprazamento, inclúese tamén dentro da Senda Litoral de Galicia que a Administración galega está a definir para toda a costa galega. Por iso, o financiamento das obras foron achegadas integramente pola Xunta de Galicia dentro das subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-Next Generation EU.

A apertura oficial deste tramo tivo lugar despois da asemblea xeral da Asociación de Concellos do Camiño da ría de Muros-Noia, que tivo lugar na casa consistorial noiesa. Entre os alcaldes e alcaldesas presentes estaban Pablo Lago (Brión), Teresa Villaverde (Lousame), María Lago (Muros), Santiago Freire (Noia), Manuel González (Outes), Ramón Tojo (Rois) e Luís Oujo (Porto do Son), así como representantes dos municipios de Ames e Santiago.