Padrón abriu as fiestras da Casa da Matanza para lembrar a Rosalía con literatura, concertos e cata de viños

Este luns, 15 de xullo, cúmprense 139 anos do pasamento de Rosalía de Castro e, como cada vez que se achega esta data, Padrón conmemora a efeméride con numerosos actos en lembranza da ilustre poeta. A principal homenaxe veu este domingo da man da Fundación Rosalía de Castro (co apoio da Deputación da Coruña, o Concello de Padrón, a Xunta de Galicia, Paco & Lola e Gadis) coa sexta edición do festival Abride a fiestra.

A xornada de portas abertas na Casa-Museo de Rosalía prolongouse dende ás once da mañá ata as once da noite, con case unha vintena de actividades culturais. Os principais actos leváronse a cabo no xardín de Rosalía (recentemente reformado baixo unha concepción máis contemporánea). Alí tiveron lugar os concertos de Xurxo Fernandes e Caamaño & Ameixeiras, e contacontos e obradoiros, como o espectáculo de Pakolas. Ademais, realizáronse visitas guiadas polas profesoras Rita Bugallo (para nenos), Pilar García Negro e Carme Pérez-Sanjulián; polo escritor Manuel Lorenzo Baleirón; e polo paisaxista Miguel Lois (sobre o recén reformado xardín).

A xornada tamén tivo oco para a literatura. O festival acolleu a presentación de diversas obras escritas en galego e coloquios sobre as mesmas. Diego Ameixeiras presentou, xunto coa xornalista Ana G. Liste, a súa última novela, O anarquista, e o poeta do Bierzo Juan Carlos Mestre ofreceu un coloquio con Anxo Angueira (presidente da Fundación Rosalía de Castro) sobre a súa única obra en galego, que leva por título 200 gramos de patacas tristes.

Para rematar, a poeta Noelia Gómez presentou o seu espectáculo poético-musical Xirando co portugués Rui Grenha. Por outra banda, o festival Abride a fiestra tamén contou cunha cata de viños e ofreceu aos asistentes a posibilidade de xantar na propia horta da Casa da Matanza.

Entrega da Rosa de Galicia

Os actos organizados con motivo da conmemoración do pasamento da ilustre escritora continuarán ao longo deste luns coa celebración dun acto institucional no que se lle entregará a Rosa de Galicia á rosalianista británica Catherine Davies. Trátase dunha insignia que concede a Fundación Rosalía de Castro a persoas ou institucións que se significaran na defensa da figura da escritora ou na promoción do legado rosaliano. Ademais, o mencionado evento rematará co concerto-conferencia que ofrecerá Abraham Cupeiro, artista que se caracteriza pola súa gran formación musical e mestura de sons clásicos coas sonoridades máis modernas.