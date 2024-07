Sesenta mozos e mozas asisten nas piscinas descubertas de Milladoiro e Bertamiráns aos cursos de natación

Xa está aberto o prazo de inscrición para participar na segunda quenda de agosto dos cursos de natación organizados polo departamento de Deportes do Concello de Ames, que se enmarcan dentro do amplo programa de actividades que ofrece a administración local para este verán.

Os interesados poden anotarse xa ata o vindeiro domingo 28 de xullo a través da plataforma municipal Cronos. A actividade impartirase de luns a venres. Asimesmo, 57 rapazas e rapaces de diversas idades están a participar este mes nos cursos de natación: 34 na piscina descuberta do Milladoiro e 23 na de Bertamiráns.

Tanto os cursos que se están a desenvolver este mes como os que se realizarán en agosto están organizados e divididos en función das idades dos participantes, polo que se manterán os mesmos horarios para ambas actividades. Ás 12.00 horas comezan os rapaces e as rapazas que superan os 9 anos de idade, mentres que ás 12.45 horas é a quenda da rapazada de 6 a 8 anos. A continuación, ás 13.30 horas, entran na piscina as cativas e cativos de 3 a 5 anos, que son os últimos en mergullarse na auga.

Trámites para anotarse

As familias interesadas en anotar aos seus pequenos nos cursos de agosto terán que tramitar a inscrición de xeito telemático a través da páxina web Cronos, dirixida á xestión de actividades culturais e deportivas do Concello de Ames. Por outra banda, os impresos para poder facer efectivo o pagamento (autoliquidación), poden solicitarse de xeito presencial nas oficinas de Recadación do Milladoiro e de Bertamiráns.

Prezos asequibles

Estes cursos de natación forman parte do variado programa de propostas que organiza o Concello para fomentar a actividade física entre os máis mozos e, en consecuencia, ofértanse con prezos económicos. O custo para cada familia é de vinte euros, reducíndose a dez euros para os segundos membros da unidade familiar e a cinco euros para os terceiros e os restantes.