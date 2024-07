A comunidade terapéutica As Cernadas atende a 45 persoas con algunha adicción

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitou este luns a comunidade terapéutica As Cernadas, situada no concello de Val do Dubra, onde destacou o labor que se desenvolve no centro dentro do programa de loita contra as adiccións de Proxecto Home.

Na súa visita, o delegado do Goberno estivo acompañado polo alcalde de Val do Dubra, Diego Díaz; o tenente de alcalde, Antonio Negreira; a presidenta de Proxecto Home Galicia, Ofelia Debén; e o presidente do Padroado da Fundación Monte do Gozo e fundador de Proxecto Home Galicia, Ramón Gómez Crespo.

Ademais de agradecerlle aos quince profesionais que traballan nas instalacións da comunidade terapéutica As Cernadas a súa contribución e dedicación para mellorar a vida das 45 persoas que son atendidas no centro, Pedro Blanco quixo destacar o compromiso do Goberno central coa erradicación total do consumo de estupefacientes, “unha lacra social que afecta a incontables familias”, afirmou. Por outra banda, o delegado destacou os avances que supuxo a implantación do Plan Nacional sobre Drogas en 1985, baixo o mandato de Felipe González.

O Proxecto Home inicia a súa andadura na nosa Comunidade no ano 1990, nun contexto no que, como lembrou o delegado do Goberno en Galicia, “o fenómeno da drogodependencia era un dos asuntos máis preocupantes na sociedade do momento”. Este proxecto naceu como programa educativo-terapéutico, libre de drogas, orientado á rehabilitación e reinserción social das persoas con adicción. Na actualidade, ademais de seguir ofrecendo diferentes sistemas e terapias para abandonar as drogas, tamén ofrecen iniciativas para a prevención e servizos de atención ás familias e contan con infraestruturas nas provincias de Ourense (dous centros na cidade), Pontevedra (un centro en Vigo) e A Coruña (tres centros: As Cernadas, un localizado en Santiago de Compostela e outro situado na Coruña).

Blanco destacou o Plan de Acción sobre Adiccións 2021-2024, adaptado aos desafíos e problemas do momento actual, con 46 accións e 135 actividades baixo os principios da eficacia, a eficiencia e a optimización de recursos, ademais da autoavaliación constante. Ademais, subliñou as accións do Goberno para avanzar na mellora da saúde mental coa Estratexia de Saúde Mental 2024-2026, para evitar outros problemas derivados, como a adicción ás drogas.