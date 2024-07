O galego escasea nas redes: úsano só en exclusiva un 5% das persoas

O secretario xeral da Lingua, Valentín García, participou este martes no Pazo da Cultura de Carballo na inauguración do XVII Curso de Verán da Universidade da Coruña, que leva por título Traballando en lingua nas redes sociais, onde sinalou “a importancia de proxectos que traballen na normalización lingüística e adapten o uso da lingua ás novas formas de comunicación”.

Neste senso, puxo en valor as liñas de traballo postas en marcha pola Consellería co fin de impulsar a presenza do galego en novos espazos como o Proxecto Nós, que se centra no procesamento automático da lingua propia. “É fundamental que impulsemos o uso do idioma en novos contextos como as redes sociais”, apuntou o secretario xeral.

Na inauguración participaron tamén do reitor da UDC, Ricardo Cao; o alcalde, Evencio Ferrero; e a coordinadora de Normalización Lingüística da UDC, Marisol Ríos.

Ricardo Cao resaltou a oportunidade que representan as redes sociais para avanzar cara a unha maior presenza e aceptación do galego no mundo dixital.

Marisol Ríos puxo de manifesto o escaso uso do galego nas redes sociais. “Según as últimas enquisas do Instituto Galego de Estatística, só un 5% das persoas utilizan exclusivamente o galego ou máis o galego que o castelán nas redes sociais ou para navegar por Internet. Precisamos xerar tráfico de datos en galego en Internet para que a nosa lingua acade os mesmos privilexios que as máis privilexiadas”, dixo.

Evencio Ferrero lembrou que de anteriores cursos de verán xurdiron iniciativas coma Apego ou Youtubeiras, e cualificou como “unha honra” a recente concesión do Premio Lois Peña Novo ao Concello de Carballo.

A continuación, Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática da UDC na Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos, falou do impacto das novas tecnoloxías e a Intelixencia Artificial na sociedade, e Sara Seco, licenciada en Xornalismo pola USC, do papel das creadoras galegas.

Este mércores terán lugar as ponencias de Esther Estévez, licenciada en Xornalismo pola USC e presentadora do programa da TVG Dígocho eu, que analizará o papel da divulgación en galego nos diferentes eidos e soportes; Fátima Barros, licenciada en Medicina pola USC e divulgadora de ciencia en galego, que falará do papel das redes sociais como canle de divulgación científica para a normalización do galego; e Rubén Cela, coordinador da Oficina Técnica do Proxecto Nós, que disertará sobre a Intelixencia Artificial e o futuro da lingua galega. Haberá tamén dúas mesas redondas e un concerto de Ataque Escampe.

Nas xornadas participan máis de corenta persoas.