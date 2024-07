A bibliopraia regresa a Razo cos últimos éxitos literarios

A biblioteca coas mellores vistas do mundo volveu abrir as súas portas na praia de Razo (Carballo) para que, por cuarto ano consecutivo, os usuarios do areal teñan ao seu alcance os últimos éxitos literarios e un punto de información cultural xestionado polo persoal das bibliotecas carballesas.

A Praia dos Libros recibiu a visita do alcalde, Evencio Ferrero; a concelleira de Aquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret; e o concelleiro de Medio Ambiente e Praias, Miguel Vales, xa que desde o seu departamento compleméntase a oferta lúdica estival no litoral carballés coas numerosas actividades do programa Eu quero Razo-Baldaio. Este mércores celebrouse un obradoiro de agasallos con crebas, e o sábado realizarase unha limpeza colectiva da marisma de Baldaio coordinada por Limpocean.

Ángeles Pacoret explicou que a bibliopraia conta cunha sección de préstamo, na que se require o carné da Rede de Bibliotecas de Galicia, e outra de uso libre. Estará aberto ao público de 13.30 a 17.30 horas no mes de xullo e de 13.30 a 16.30 no vindeiro mes de agosto.