Conferencias en Negreira con Libros patria vermú! de Afonso Eanes o vindeiro sábado día 20

A Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón convoca unha nova edición do seu evento Libros patria vermú! o vindeiro sábado 20 na praza do Concello de Negreira. Inclúe, de 11 a 11.45 horas, a charla titulada Traducións, a cargo de María Rey (Tordoia, 1960) e Amancio Liñares (Negreira, 1961), quenes presentarán as traducións ao galego de Vinte poemas de amor e unha canción desesperada (Pablo Neruda) e de Crónica dunha morte anunciada (Gabriel García Márquez).

Tanto María Rey como Amancio Liñares exerceron a docencia en Secundaria, aínda que están xubilados. Filóloga e historiador, ambos teñen publicado máis dunha ducia de libros como autores ou coautores de obras sobre filoloxía, historia, turismo, e varios artigos en revistas e xornais ao longo da súa traxectoria. A iniciativa seguirá cos Diálogos, adicada a edición en galego, de 12 a 12.45 con Alba Rozas de Moisés Barcia. Xa de 13 a 13.45 horas, Debates, con Álex Alonso Nogueira e Pablo Pesado, rematando a partir das 14.00 horas con DJ Mr. Vieito de e xantar (whatsapp 637 082 990).