Plantean acometer la humanización de la N-550 en O Milladoiro este mismo verano

Las obras de humanización de la mayor urbe maiana, O Milladoiro, dan un paso más con la reciente instalación de la cartelería alusiva en las rotondas de acceso desde Santiago y Teo. Y, al respecto, desde el Concello de Ames avanzan que la intención de los técnicos es acometer los trabajos “este mesmo verán, aínda que sempre coas debidas cautelas que implica unha intervención de estas características”, apuntaba el propio regidor, Blas García.

El Ayuntamiento de Ames, al hilo, ha solicitado que el proyecto se ponga en marcha por el margen izquierdo de esta urbe –el correspondiente a los dos carriles de bajada– para que de esta forma no entorpezca la tradicional procesión de A Madalena, que está prevista para principios del próximo mes y que encara cada temporada la pendiente hasta la antigua capilla.

Según ha trascendido, la intención es que la reforma de la calle Rosalía de Castro desde la travesía de Reborido (en Teo) y el entronque con la avenida de Pontevedra (Santiago de Compostela) tampoco coincida con las próximas elecciones, algo que sería posible si, efectivamente, se pone en marcha la iniciativa entre agosto y septiembre, ya que la adecuación se va a prolongar por espacio de unos dos años. A este respecto, hay que recordar que el proyecto técnico especulaba con que la humanización no entrase en servicio hasta el año 2028, un lapso que parece haberse reducido.

En realidad, según destaca la administración local, los trabajos ya están en marcha desde hace semanas con las labores de topografía y aspectos técnicos sobre el terreno.

Calmado de tráfico

Hay que recordar que la subdelegada del Gobierno, María Rivas, explicaba en una visita a Milladoiro que “o obxecto principal da actuación centrarase en diminuír e calmar o tráfico, adaptando e renovando esta infraestrutura para mellorar a mobilidade activa e facela máis segura e sostible, en consonancia coa axenda verde que se promove dende o Goberno”. Por ello, se destinan 4,4 millones de euros para “unha das liñas prioritarias do Ministerio de Transportes que este ano ten que ver con proxectos como este”.

Posible reducción de la mediana

El regidor de Ames, el socialista Blas García, apuntaba que están intentando introducir alguna modificación en el proyecto, destacando entre ellas que “propuxemos reducir un pouco a mediana, porque hai tramos do Milladoiro que ian quedar sen prazas para estacionar”. A este respecto, el proyecto inicial de semipeatonalización con dos carriles en Rosalía de Castro incluye la ampliación y ajardinamiento de la mediana, que tendría 3,3 metros de ancho entre las rúas do Rego y la de As Cartas, y dos en el resto de la travesía. En principio, y siempre según los técnicos que elaboraron el anteproyecto, la reforma de este elemento entre los cuatro carriles implicaría que las actuales 130 plazas quedarían reducidas a apenas medio centenar.

