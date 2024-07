Santa Comba habilita doscientas plazas para aparcar en dos grandes terrenos de la capital municipal

El Ayuntamiento de Santa Comba continúa habilitando áreas de aparcamiento en la capital municipal “coa finalidade de transformar o centro urbano nun espazo máis ordeado e estructurado”. Y, al hilo, desde el ejecutivo local destacan que ya se han creado unas 200 plazas, a la espera de nuevas intervenciones. En cconcreto, en las últimas jornadas se están terminando “os últimos detalles do que será un dos novos aparcadoiros programados. Trátase dun gran espazo en Carmen Santiso que ofertará un centenar de novas prazas para prestar servizo tanto á veciñanza residente como aos usuarios dos locais comerciais e hosteleiros da zona”.

Asimismo, destacan que estas acuaciones están “encamiñadas a garantir a máxima seguridade e comodidade para os usuarios”. El de Carmen Santiso es el segundo estacionamiento habilitado este año, “despois do centenar de prazas creadas nun dos puntos considerados áreas quentes do Concello, na entrada do recinto deportivo de Fontenla”. Y el los próximos meses prevén dos más.