Val do Dubra leva ata as vivendas dos seus maiores o servizo de podoloxía e tamén fisioterapia

O Concello de Val do Dubra pon en marcha o servizo de podoloxía para usuarios do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e nas próximas semanas tamén activará outra asistencia de fisioterapia a domicilio dirixido a beneficiarios da SAF maiores de 65 anos, tamén con menos recursos.

Esta oferta forma, na que colabora a Deputación, parte do programa impulsado pola administración local valdubresa para atender a crecente demanda e necesidades da veciñanza co fin de mellorar a súa calidade de vida. En concreto, o servizo de podoloxía, que xa está operativo desde hai unhas semanas, permite aos usuarios acceder a coidados especializados para a saúde dos pés sen necesidade de desprazarse, garantindo así unha atención máis cómoda e accesible. Este servizo é fundamental para a prevención e tratamento de afeccións podolóxicas que poden afectar a mobilidade e benestar dos usuarios, especialmente os de idade avanzada ou problemas para desprazarse.

Ademais, ten previsto activar en breve un novo servizo de fisioterapia e rehabilitación, tamén no marco do SAF, que se atopa en fase de contratación. Este ofrecerá tratamentos personalizados para mellorar a mobilidade e aliviar a dor, cunha atención continuada e adaptada.