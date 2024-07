Coristanco acumula 8 millóns de euros investidos en 41 obras financiadas pola Deputación da Coruña

O Plan Único da Deputación da Coruña acumula preto de 8 millóns de euros investidos en 41 obras no concello de Coristanco, segundo subliñou o presidente provincial, Valentín González, durante a súa visita ao municipio, onde estivo acompañado do alcalde, Juan Carlos García; a deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez; o concelleiro de Obras, Enrique Tasende; o portavoz do PSOE, José Manuel Pérez; e o voceiro do BNG, José A. Andrade.

Entre as actuacións da Deputación destacan a humanización de rúas, a dotación de novas redes de saneamento e abastecemento de auga, a construción de sendas peonís, a mellora de estradas e camiños rurais ou obras de renovación en infraestruturas, como o polideportivo ou a piscina municipais.

Este ano Coristanco recibe 665.618 euros, dos que 101.321 serán para gasto corrente, 92.263 para gasto social e preto de medio millón para financiar a mellora do centro sociocultural de Santa Baia, a ampliación do saneamento da Costa do Carrizal e a construción dunha nova senda peonil no lugar da Cuca-Rececinde.