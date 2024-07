Manuel Coucieiro, o "cura dos fulares", será o pregoeiro das Festas da Xunqueira de Cee

A alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, nomeou a Manuel Antonio Coucieiro Cachaldora, popularmente coñecido como "o cura dos fulares", pregoeiro das Festas da Xunqueira 2024. Actualmente exerce como párroco da Xunqueira de Vilagarcía de Arousa, e ademais preside a Fundación Galega contra o Narcotráfico.

"É un persoeiro significativo que brilla con luz propia", afirma a rexedora ceense, quen asegura que foi unha elección baseada "no sentimento de arraigo con Cee". Así, engade, "os fieis e non tan fieis que asisten aos actos litúrxicos son coñecedores dese arraigo, xa que iniciou o seu sacerdocio na parroquia da Nosa Señora da Xunqueira, onde volve ano tras ano, e así durante máis de 25 –incluídos os anos da pandemia- a oficiar as misas e presidir as procesións nos días grandes das festas".

Manuel Coucieiro foi elixido para formar parte do libro 300 galegos con estilo, e recoñéceselle "polo feito de conectar cos máis mozos" e repetir frases como: o que non se coñece non se pode amar, sinónimo de que o sacerdocio non é máis que outro estilo de vida", subliña a rexedora ceense.

O pregón será o día 13 de agosto, ás 21.00 horas na Alameda e, de seguido, actuará a Banda de Gaitas de San Xóan de Páramos, de Tui, que o ano pasado adicou unha partitura a Cee.

A alcaldesa lembra que no 2023 celebráronse as primeiras festas coa Virxe da Xunqueira xa coroada, "unhas festas que quedaron marcadas na historia de Cee, cun recordo excepcional e único, o pregón iniciador das mesmas por todos os alcaldes da democracia desde 1979 ao 2019". "Sei que dicir que as festas da Xunqueira son as mellores é algo moi categórico, pero ese sentimento de orgullo ceense non me deixa de latir á hora de facer valoracións", engade.

Agradece á Asociación da Comisión de Festas da Xunqueira e aos seus colaboradores a súa organización, "por facer espertar en nós esa ansia por estrear roupa e zapatos ou por recuperar a ilusión daquela rapazada que toleaba por subir ás atraccións".