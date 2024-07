Muxía convida a viaxar no tempo co Mercado das Rutas do Mar

O XVI Mercado das Rutas do Mar encherá de vida as rúas de Muxía os días 10 e 11 de agosto e renderá homenaxe á esencia e raíces da vila da Barca. Artesanía, restauración, música en directo, pasarrúas e un espazo infantil convidarán a veciños e visitantes a unha viaxe no tempo.

Como vén sendo de costume, o evento contará cun espectáculo piromusical, único na Costa da Morte, que estará protagonizado polas Fillas de Casandra. Unha exhibición que resumirá a esencia e as raíces de Muxía, dos antepasados e da cultura local. Esta edición contará tamén coa tradicional degustación de peixe e gastronomía local e, como novidade, instalaranse baños públicos na contorna dos eventos e aumentaranse as tarefas limpeza.

O alcalde, Iago Toba, e membros do seu Goberno, presentaron o cartel desta nova cita coa historia. O rexedor destacou “a gran importancia deste evento para o noso municipio, pois nesta festa rendemos unha fermosa homenaxe á nosa cultura, á nosa tradición e á nosa xente, para crear unha atmosfera única á beira do mar”.

Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Olalla Benlloch, destacou que “nestas Rutas do Mar buscamos primar a calidade dos espectáculos con compañías recoñecidas e tamén con clásicos da música tradicional”. Animou “a todos e todas, veciñanza e visitantes, a ser partícipes desta festa para conseguir que esta edición sexa inesquecible”.