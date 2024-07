Noia celebra as vodas de prata da súa feira medieval: consulta todo o programa de actividades

A vila de Noia transfórmase dende hoxe en escenario medieval para acoller unha nova edición da súa famosa feira. Este evento anual, que celebra as súas vodas de prata, busca potenciar a artesanía local e galega nunha contorna festiva e auténtica.

Durante estes días, as rúas e prazas da zona vella de Noia estarán repletas de postos de artesanía e alimentación, ofrecendo a veciños e visitantes a oportunidade de adquirir belos obxectos e deliciosos produtos. Non faltarán a música e a diversión, a cargo de xograres, bufóns e malabaristas, que animarán o ambiente cos seus espectáculos.

Cartel da Feira Medieval de Noia / Cedida

A programación da feira inclúe actividades para persoas de todas as idades. Haberá torneos e loitas de cabaleiros, desfiles de cabaleiros medievais, pasarrúas musicais e teatrais, talleres en vivo e unha zona infantil especialmente deseñada para os máis pequenos. Este ano, como novidade, celebrarase un desfile infantil por primeira vez, co obxectivo de involucrar máis aos nenos e nenas, que xa participan activamente cada ano.

Para celebrar os seus 25 anos, a Feira Medieval de Noia estenderase a catro días, ata o próximo 21 de xullo. Durante estes días, e tras a apertura dos postos do mercado medieval terá lugar a lectura do pregón do Portus Apostoli dende a ventá do Coliseo Noela. Haberá concertos, que se concentrarán no Tapal, mentres que os espectáculos de lume terán lugar no Curro.

Non faltará o tradicional desfile de fachos, que partirá da rúa Peregrina e culminará cun espectáculo especial, que se mantén en segredo para sorpresa xeral. A seguir haberá unha sesión de fogos artificiais.

O centro de seguridade estará situado no Coliseo Noela, onde tamén brindarán asistencia os membros da Cruz Vermella.

Programa completo