O BNG solicita a cesión dos terreos das antigas fábricas de salgadura de Quenxe ao Concello de Corcubión

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, vén de rexistrar iniciativas para coñecer a disposición do Goberno do Estado á cesión ou transferencia ao Concello de Corcubión dos terreos das antigas fábricas de salgadura, situadas na praia de Quenxe, propiedade da Sareb.

Quere coñecer tamén a situación actual da parcela e demanda o compromiso do Goberno para avanzar na rexeneración desta área e a súa posta en valor, así como a recuperación do valor histórico das antigas fábricas de salgadura e contribuír ao impulso turístico e dinamización económica da vila.

“As ruínas das antigas fábricas de salgadura necesitan dunha intervención e rehabilitación. Con esta restauración, recuperaríase unha construción singular do patrimonio material e inmaterial e converteríase ese espazo urbano -agora abandonado- nun lugar de lecer e entretemento para a veciñanza” sinala o deputado do BNG.