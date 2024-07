Oitenta e nove peñas inician este xoves en Ribeira unha semana de troula na Festa da Dorna

Os milleiros de persoas integradas nas peñas que lle dan vida á emblemática Festa da Forna de Ribeira comezaron xa a conta atrás para o inicio dunha semana de troula. A edición número 76 dunha das citas estivais máis importante do Barbanza comeza este xoves ás 11.00 horas co recorrido do facho dorneiro polas principais rúas da cidade, o enjalanamento de fanequeiras (decoración dos bares nos que teñen as súas sedes as peñas) e o pregón do músico e cantante Xurxo Souto, ás 22.00 na Praza da Porta do Sol. Logo terá lugar o primeiro concerto do festival Rock and Dorna, a cargo da Orquestra Bravú Xangai.

O venres haberá maratasón dorneiro; un mercadiño solidario na rúa peonil con postos de Amicos, Ambar, Moura, A Creba, Ágape, Domus, Agadea, Malas Herbas, Amas de Casa, Callejeros Barbanza, Sabe an angel e Asociación de loita contra o cancro; o concerto de Recambios Tucho; e o festival Dansin in de siti, con sesións de 8 DJ’s en varias rúas e prazas.

O sábado serán a Xuntanza de embarcasións tradisionais, os Xojos e deportes populares de terra, en Coroso; e o Sertame itinerante da cansión de tasca.

O domingo ás 19.30 celebrarase unha das citas máis divertidas da Festa da Dona: o Jran Prix de Carrilanas, no que as máis incribles plataformas rodadas descenderán a costa da rúa Alcalde Fernández Bermúdez (costa da Mámoa). Pola noite actuará Nativa.

O luns serán os Xojos de mar, o Premio Ícaro de voo sen motor (no que os participantes se tiran á auga subidos a espectaculares e humorísticas construcións, ou pendurados delas), a Batalla de jalos dorneiros e o concerto de John Pollón & Friends.

O martes serán o concerto de The Tetas Van e o Trinautlón dorneiro.

Son xa 89 as peñas dorneiras, 4 delas novas e cuxos representantes se deberán someter ao Exame de patróns o martes: Lambespiñas, Mira comolusco, Lamar de boas e Merlusas con pelusas. Pola noite actuará Me fritos & The Gimme Cheetos.

E o mércores (festivo local) será na praia de Coroso a Rejata de embarcasións feitas á machada, e pola noite actuará Mojinos Escozíos. Haberá tamén concerto de Quinkillada.