Las vacaciones dejan a Correos en cuadro con varios miles de envíos pendientes en Santiago y comarca

CIG-Correos denuncia que se está produciendo un “enorme atasco” en el reparto de correspondencia en Santiago y los ayuntamientos limítrofes por “falta de persoal” suficiente para atender la carga de trabajo. Hace tres semanas a central sindical ya había advertido que esto iba a pasar y, a pesar de todo, “a empresa pública continuou coa súa política de non contratación”. Por su parte, este diario intentó confirmar el alcance del problema con Correos, sin obtener respuesta.

Así, y según los datos recogidos desd CIG-Correos después de haber visitado las unidades afectadas, y hablar con el personal de reparto, el pasado 11 de julio se habían acumulado 8.000 cartas sin entregar en la capital gallega, a las que hay que sumar cerca de 800 notificaciones de distintos organismos oficiales.

Además, en municipios del entorno, como Touro, O Pino, Val do Dubra, Vedra y Boqueixón (que dependen de la Unidade de Reparto número 2 de Santiago), se calcula que quedan a diario más de 1.500 envíos de correspondencia sin repartir, y solo en el Ayuntamiento de Ames hay constancia de más de 1.500 objetos postales sin entregar diariamente.

Esta acumulación en el reparto, subraya la CIG-Correos, se debe “única e exclusivamente á insuficiencia de persoal para o reparto, a causa da negativa da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos a cubrir as ausencias tanto por baixas como por vacacións”, reseñaban.

Caso de Boqueixón

Por su parte, el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, lamenta que “nos últimos anos estamos o servizo de Correos no noso municipio vén rexistrando diversas queixas por parte da veciñanza sobre un funcionamento deficiente, onde as cartas non chegan ou tardan moito en chegar. Ademais, durante o período estival sufrimos unha merma no número de carteiros, o que afecta sensiblemente á calidade dun servizo xa deficiente”. En este caso tienen 3 carteros, que se reducen a 2 en julio y temen que en agosto se queden con uno solo. El regidor cree que “quedará correspondencia sen repartir ata mediados ou finais de setembro”. Por todo ello, ha llevado sus quejas ante la sociedad estatal y el Ministerio de Hacienda.