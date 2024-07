Adeus ás perigosas curvas na vía vimiancesa de Baíñas a Caxadas tras un investimento de 1,5 millóns

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a alcaldesa de Vimianzo e responsable do departamento provincial de Vías e Obras, Mónica Rodríguez Ordóñez, e o exalcalde de Dumbría e anterior responsable de Obras da Deputación, José Manuel Pequeño Castro, inauguraron este venres en Vimianzo as obras de ampliación, mellora do trazado e da seguridade peonil na estrada provincial DP- 9203 de Caxadas a Baiñas.

Uns traballos que supuxeron un investimento de 1.558.322 euros e permitiron eliminar as perigosas curvas da referida estrada ao seu paso por Padreiro de Abaixo. Para iso contruíuse unha variante para evitar o sinuoso trazado que tiña o vial, no que se rexistraba unha elevada sinistralidade. Ademais, a veciñanza das vivendas lindeiras coa DP- 9203 dispoñen agora dun novo itinerario peonil accesible e seguro, que permite tamén que os máis pequenos poidan acceder con seguridade ao bus escolar que para na zona.

A senda, de 1,80 metros de ancho e 0,5 de beiravía, discorre durante case 2 quilómetros desde o punto quilométrico 0+000 ata o 1+940. Tamén se executou a renovación da ponte sobre o río Castro, xa que a anterior carecía da capacidade necesaria para desaugar.

A alcaldesa agradeceu ao presidente provincial a súa implicación nunha obra “vital para Vimianzo”, e nomeadamente para a veciñanza, porque supón “un antes e un despois” na seguridade viaria.

Trátase ademais dun dos proxectos máis ambiciosos realizados pola Deputación na rede provincial durante este mandato e dunha das obras máis importantes acometidas en Vimianzo na última década.

“A necesidade de acometer unha mellora integral deste vial foi unha das cuestións prioritarias que a alcaldesa me trasladou ao inicio do mandato”, lembrou Formoso, quen destacou tamén o importante papel que José Manuel Pequeño desempeñou no seu tempo á fronte de área provincial de Vías e Obras para que hoxe sexa unha realidade. “Era unha obra moi necesaria”, concluíu o presidente da Deputación coruñesa.