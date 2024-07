Apoyo unánime a Lucía Calvo como nueva presidenta del Partido Popular de Teo

La Comisión Organizadora do Congreso (COC) del PP de Teo acaba de proclamar a Lucía Calvo cómo nueva presidenta local del Partido Popular local, después de que la lista de la candidata lograra el apoyo del 100% de los participantes.

Acompañada por el presidente autonómico, Alfonso Rueda; el provincial, Diego Calvo; el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado; la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; y por su homólogo provincial, Evaristo Ben, entre otros, las primeras palabras de Lucía Calvo fueron para agradecer la confianza de todas las personas que le dieron su apoyo para tomar las rentas de la formación: “Grazas a todos vos por confiar en nós, por confiar no equipo, no voso equipo. Un equipo unido e forte para levantar Teo e situalo no lugar que debería estar fai moito tempo”, afirmaba Calvo, quien destacó que cuenta con un equipo “unido e forte” para levantar Teo. También apeló al valor de su formación para solucionar problemas, y aseguró que el anterior gobierno local “non sabía nin por onde lles daba o vento”.

Lucía Calvo aprovechó también para insistir en la importancia de contar con el mayor número de personas que quieran sumarse a la “gran familia popular de Teo”. “Imos traballar sen descanso para os nosos votantes, pero tamén para os que non nos votaron por iso necesítovos a todos”, apuntó, comprometiéndose a huir del presunto “sectarismo” practicado por otras formaciones. “Esta é unha lista feita para traballar, non para figurar. Unha lista que conxuga experiencia e novas incorporacións que, sen dúbida, achegarán frescura e forza”, completaba.

A su vez, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, también quiso felicitar a Lucía Calvo por su elección y por el primer año como alcaldesa "no que foi quen non só de devolver a confianza que depositaron nela os seus veciños, senón tamén de devolver a estabilidade a Teo grazas á súa capacidade de traballo e ao seu compromiso coa vila". También puso en valor la "paixón" de la regidora, a la que calificó de “pata negra” en el argot político.