As carrilanas toman Esteiro entre música, xogos, talleres e artesanía, á espera do Gran Prinx do domingo

O XXXV Gran Prix das Carrilanas de Esteiro (Muros) deu comezo este venres coa apertura do Espazo Artesanía, o obradoiro Lixo Atelier e os adestramentos oficiais libres para a baixada de carrilanas do domingo. Pola noite serán os concertos de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Mondra, Tanxugueiras, Lontreira e Cool Nenas e a sesión de DJ Meu Cariño.

Este sábado os vehículos sen propulsión tomarán a alameda, onde se exporán para a súa verificación.

Na alameda haberá de 11.00 a 22.00 un mercado de artesanía no que participan unha ducia de entidades, e ao mediodía comezarán as propostas dirixidas ao público infantil, con xogos populares, obradoiros, animación e o espectáculo Abracadaver, da compañía AsSircópatas. A esa hora abrirase a inscrición para participar no Gran Prix de Carrilanas do domingo. Ás 13.30 actuará o grupo Quinkillada. E a parir das 21.15, no marco do Festival das Carrilanas, cuxa entrada é de balde, terán lugar os concertos das bandas Sidecars, The Rapants, Capital Voskov, Galician Army e Quinkillada, con sesións da DJ Bea Fernandes.

O domingo haberá un pasarrúas de Mekanika Rolling Band (12.00 horas) e concerto de Monoulious DOP (13.30 horas). A partir das 19.00 horas, as carrilanas, pilotadas por público de todas as idades, descenderán polo circuíto do Maio en tres categorías: infantil, carrilanas lentas e carrilanas rápidas.