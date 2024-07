La caída de otra rama obligará a tomar medidas “drásticas” y talar más árboles enfermos en Brión

La caída, esta misma semana, de otra rama de los árboles de la carballeira de Santa Minia afectados por el hongo Armillaria mellea obligará al Concello de Brión a tomar medidas “drásticas”, según reconocía el regidor, Pablo Lago.

Así, Lago se reunirá con los técnicos, pero apunta que ya se ha pedido permiso a Patrimonio para llevar a cabo “unha gran actuación” allí, que podría pasar por eliminar parte de los actuales 40 ejemplares en caso de detectar la enfermedad. Para ello, se están analizando los robles en grupos de diez de cara a determinar el alcance de la infección, y ya se está a la espera de los resultados del primer grupo. Además, para ir repoblando la carballeira de Santa Minia se han plantado nuevos ejemplares, ocho en concreto, cuyo adaptación y crecimiento están resultando óptimos.

La rama que se precipitó este martes lo hizo cerca de la biblioteca, y pese a caer sobre un lavadero, no hubo que lamentar daños materiales. Además, ocurrió en un día de sol, y sin viento. El hongo provoca “unha enfermidade, para a que non hai cura posible, que provoca a putrefacción do sistema radicular do carballo e, en consecuencia, a morte da árbore por inanición ao non poder absorber nin a auga nin os nutrientes do chan. En ocasións, a propia árbore opta por desfacerse dunha parte das súas ramas nun intento de sobrevivir ao fungo", explican desde la administración local.