Debate e reflexións sobre estilos de crianza e o uso e abuso das pantallas en Vimianzo

O Servizo de Atención Temperá (SAT) de Costa da Morte celebrou en Vimianzo a II Xuntanza de desenvolvemento infantil na que as técnicas do referido servizo abordaron e reflexionaron cos asistentes sobre o apego, os estilos de crianza, as rabietas (tipos, motivos, por qué aparecen e como xestionalas), o uso e abuso das pantallas e da importancia das rutinas e de fomentar a autonomía nas crianzas.

Á xornada asistiron numerosas familias e profesionais da educación infantil, na que houbo tempo para a reflexión e o debate, no que se expuxeron preocupacións, dúbidas e experiencias; testemuñas en primeira persoa do apoio e asesoramento prestado polo SAT, resaltando a importancia deste servizo na Costa da Morte.

Aseguran que esta non será a última das xornadas, xa que o obxectivo e estender esta iniciativa a todos os concellos nos que o SAT presta o servizo (Dumbría, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Fisterra, Mazaricos, Muxia , Zas y Vimianzo). Abordarán temáticas moi diversas.