Dodro aprueba el V Plan de Igualdade que va a blindar los derechos LGTBI+

Dodro acaba de aprobar, en junta de gobierno, el V Plan de Igualdade que tendrá vigencia hasta 2027. Se divide en cinco áreas y una sexta específica destinada al movimiento LGBTI+, y el documento reparte el trabajo hacia los ámbitos educativos, de empleo, social, institucional y de la igualdad, de la violencia de género y de las violencias machistas.

El documento será presentado a los vecinos por el alcalde, Xabier Castro, y la edil de Igualdade, Teresa Batalla, y según el regidor, reafírma “o noso compromiso inquebrantable coa equidade e coa xustiza, sendo construído sobre as bases sólidas establecidas no plan anterior, mantendo e ampliando as accións que demostraron ser efectivas”.