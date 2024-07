Un espectáculo de drons luminosos substituirá aos fogos de artificio na Festa da Guadalupe

A comisión organizadora da Festa da Guadalupe de Rianxo (que se celebrará do 13 ao 20 de setembro) desvelou unha das grandes sorpresas desta edición. O día grande dos festexos, o domingo 15, a tradicional sesión de fogos artificiais será substituída por un espectáculo de drons luminosos.

De momento non está decidido cantos dispositivos se utilizarán para crear diversas figuras no ceo rianxeiro. Dependerá do orzamento final das festas (que ronda os 140.000 euros). Precisamente este venres comezou a recadación de aportacións veciñais porta a porta.

A comisión, que preside Carlos Ces, ten xa contratadas as 15 orquestras que animarán as 8 verbenas, aínda que de momento só deu a coñecer 9 delas: Banda Gaudí, Los Satélites, Cinema, Saudade, Gran Parada, Charleston Big Band, Finisterre, Kubo e América de Vigo.

O programa deste ano deseñouse tendo moi en conta os resultados da enquisa realizada, na que participaron 581 persoas.

Nela, a Banda Gaudí foi a formación musical máis valorada (9,31 puntos). Foino tamén por grupos de idade (polos menores de 35 anos e polos maiores desa idade). Pero, preguntados por cal lles gustaría que actuase este ano, os enquisados situaron no primeiro posto á orquestra América de Vigo, seguida da París de Noia e a Panorama.

Na antesala da Festa da Guadalupe terá lugar, os días 6 e 7 de setembro, o festival Rock in Rian, no que actuarán os grupos Kaótiko, Dios ke te crew, Sés, Lamatumbá, Louband, Mondra, Auxili, Brassica Rapa, Skabidean, Os Vacalouras, Monoulios Dop, Pauliña, Alamedadosoulna e La Duendeneta.