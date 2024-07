Os estudos para reforzar a seguridade no peirao de Malpica están a piques de rematar

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou Malpica para avaliar nunha reunión de traballo co alcalde, Eduardo Parga, as actuacións executadas e tamén novas vías de colaboración para seguir impulsando a actividade pesqueira.

Entre as actuacións máis significativas que foron postas encima da mesa por ambos os dous dirixentes figuran os estudos que se están a realizar para a mellora da seguridade no peirao de Malpica, co fin de dar solución a un dos problemas que existen cada vez que se producen elevadas correntes, afectando notablemente á comporta interior do porto da localidade.

A confraría local trasladou o pasado mes setembro aos técnicos de Portos de Galicia a proposta que, en base aos estudos previos realizados, considera máis axeitada para poder reforzar a seguridade e dar tamén resposta ás necesidades da frota pesqueira da localidade. Esta situación está a requirir, segundo Villares, novos traballos de campo, como a monitorización de certas zonas da dársena para a toma de datos sobre a axitación e o efecto das correntes.

“Trátase dun labor que está a piques de rematar e, unha vez analizada, exporanse as conclusións”, afirmou o conselleiro ao respecto.

O investimento desta actuación ascende a 3 millóns de euros e súmase a outras previstas, como a instalación dunha báscula no exterior da lonxa para que os cerqueiros que descarguen de noite poidan pesar sen que os teña que atender o persoal, ou a construción de novos departamentos para exportadores. Esta última iniciativa, cuxo proxecto está en redacción, dispón dun orzamento de 400.000 euros. Con anterioridade, e grazas á colaboración da Administración autonómica, tamén se procedeu á renovación de defensas e medios de amarre ou ao reforzo da estrutura da ponte de acceso á zona portuaria.

Villares destacou “o esforzo inversor da Consellería do Mar en Malpica, onde se levan investidos dende 2009 preto de 9 millóns de euros”.