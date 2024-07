Frades constituye con 32 vecinos su primera comunidad energética para así reducir los costes

El Concello de Frades reunió a un grupo de 32 vecinos con los que acaba de constituir la asociación Frades Enerxía. Esta entidad permitirá a los lugareños unirse para generar y compartir energía renovable, reduciendo significativamente los costes y contribuyendo al mismo tiempo al cuidado del medio.

El acto de constitución de la asociación fue este miércoles por la noche en el Centro Sociocomunitario de Ponte Carreira, tras una nueva reunión informativa en la que tomaron parte el alcalde, Roberto Rey Martínez; el edil de Medio Rural, Manuel Ferreiro Marzoa; y los técnicos Francisco Prol Hermida de Flinq y Rodrigo López Piquín.

“A asociación Frades Enerxía ten como obxectivo principal promover o uso de enerxías renovables e sostibles na comunidade co obxectivo de reducir os custos da enerxía e contribuír ao coidado do medio ambiente”, explica el alcalde de Frades, Roberto Rey, quien remarca que “esta iniciativa enmárcase dentro do compromiso do Concello de Frades de proporcionar un maior benestar e calidade de vida aos seus veciños e veciñas, ao tempo que fomenta a sostibilidade e a eficiencia enerxética”.

Durante el evento, los técnicos presentaron la iniciativa Frades Enerxía, debatieron los estatutos y resolvieron dudas. Entre los beneficios de una comunidad energética está el abaratamiento del suministro eléctrico, autonomía, recepción de ayudas, sostenibilidad ambiental o fomento de la comunidad. Los interesados en sumarse pueden llamar al teléfono 981 695 567 o bien enviar un email a correo@frades.gal.