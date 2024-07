Sardiñada no monte e tres festivais no Santiaguiño

Con actividades desde a mañá á noite, Padrón atópase xa en plena celebración das Festas do Santiaguiño do Monte. Este tradicional evento, arraigado na cultura local, prolongarase ata o próximo 27 de xullo. A programación deste ano ofrece unha suxerente mestura de música, cultura e entretemento para todas as idades. Durante estes días, non só se honrará a tradición relixiosa, coa clásica romaría ao monte, senón que tamén se ofrecerá un espazo para a arte, a música e a celebración comunitaria.

“Sobresae a celebración da sardiñada tradicional o día 25 e dentro do Santiaguiño temos tres festivais diferentes: o Asnot, o Open Air e a edición Sar de Tramo polo Miño, de música urbana”, destaca a concelleira de Cultura de Padrón, Chus Campos. “Démoslle cancha á xuventude para que escolleran o que lles apetecía. Van vir grupos de baile, unha exhibición de artes marciais, pelexas de galos, rap... Quixemos que a mocidade participara na programación”.

Fillas de Cassandra e DKTC

Un dos momentos máis esperados este 2024 será o regreso do Festival Asnot, despois dunha pausa o ano pasado. Este evento singular ofrece unha parodia lúdica e elegante das carreiras de cabalos inglesas, cos gorros ‘made in Galicia’ como símbolo de orixinalidade e estilo. Desde o tradicional “A Paso Lento” ata o Brincasnot na Praza de Macías, onde os burros serán os protagonistas, Asnot promete encher as rúas de Padrón con diversión e creatividade o mércores 24 de xuño.

Ademais, a música terá un lugar destacado cos concertos de Dios Ke Che Crew hoxe venres e De Ninghures e Fillas de Cassandra mañá no campo do Souto. A programación inclúe tamén a citada edición Sar de Tramo polo Miño, un encontro de cultura urbana que reúne hoxe entre as seis e as once a artistas emerxentes de Galicia, Andalucía, Cataluña e Madrid, e que contará cun apaixonante torneo de freestyle. O festival Open Air pechará as festas os próximos venres 26 e sábado 27 de xullo no Paseo do Espolón.

Non falta tampouco unha ampla programación infantil e familiar, que inclue xogos e inchables, espectáculos e talleres para o público máis pequeno durante estes próximos nove días de troula.