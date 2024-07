Destrozan un baño e unha porta e introducen un cable enchufado á rede eléctrica na auga da piscina de Laxe

A piscina municipal de Laxe foi obxecto dun acto vandálico na pasada noite, e entre os desperfectos detectados polo Concello destacan a rotura dunha porta e dun baño, entre outros elementos. Ademais, apareceu un cable enchufado á corrente eléctrica e tirado á auga no vaso da piscina, co conseguinte risco que iso conleva. O cable formaba parte da iluminación do cartel do barco que dá á benvida a Laxe.

Cable enchufado á rede eléctrica e tirado á auga da piscina de Laxe / C. Laxe

"O tendido eléctrico foi previamente extraído do cartel de madeira no que estaba instalado e logo levado á piscina, enchufado e tirado á auga", segundo denuncian dende o Concello laxense. “Deuse parte á Garda Civil, que acudiu xa á piscina e vaise proceder a tramitar a pertinente denuncia”, tal e como explica o alcalde, Francisco Charlín.

Porta arrincada das instalacións da piscina municipal de Laxe / C. Laxe

Eulogio Constantino Castiñeira, concelleiro de Persoal, Obras, Servizos e Praias, apela á responsabilidade da veciñanza para dar con quen tivera realizado esta desfeita. “Temos que coidar o que é de todos, que nos custa moitos cartos”, apunta.