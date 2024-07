Un ferido leve en Ribeira tras saírse da vía o vehículo que conducía

Un condutor resultou ferido leve tras saírse da vía o vehículo que conducía cando circulaba pola estrada DP-7304, á altura do lugar de Muíños, en dirección a Corrubedo, no municipio de Ribeira.

Os bombeiros do parque comarcal-provincial de Ribeira acudiron ao lugar do accidente pasadas as 6.00 horas, e unha vez retirado o vehículo procederon á limpeza da vía por mor dunha mancha de aceite.

Na intervención participaron tamén unha patrulla da Policía Local de Ribeira e axentes da Garda Civil de Tráfico de Santiago.