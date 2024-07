Festas con historia e tradición en Camariñas, Noia e Muros

De norte a sur, Costa da Morte e Barbanza están a vivir outra intensa fin de semana festiva, na que mandan as celebracións vinculadas á historia e a tradición. Ese é o caso de Camariñas, onde este sábado, no marco do encontro Encaixe no Camiño, rememoraron a visita que fixo no ano 1228 o rei Alfonso IX á vila encaixeira, cunha recreación teatral que comezou co desembarco e a recepción do monarca no porto da vila.

Olga Campos, e representantes políticos, na recepción en Camariñas / J. M. Ramos

Unha cita enmarcada nun proxecto impulsado hai oito anos pola Asociación de Empresarios e de Promoción Turística co fin de “reabrir o Camiño do Encaixe a Santiago”, segundo afirmou a súa presidenta, Olga Campos. Unha ruta que, lembrou, foi aberta polo propio Alfonso IX “co obxecto de levar os produtos desta zona a Santiago e cara o interior da península”. Sobre esa parte da historia disertou pola tarde o historiador José María García-Osuna.

O rei Alfonso IX chegando ao porto de Camariñas / J. M. Ramos

A recepción no porto de Camariñas estivo presidida pola alcaldesa, Sandra Insua, quen subliñou que “a visita de Alfonso IX marcou un capítulo único na nosa historia e conectounos profundamente co Camiño de Santiago”. Ao acto sumáronse tamén, a alcaldesa de Vimianzo e deputada provincial, Mónica Rodríguez; a directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita; os xerentes do GDR Costa Morte, José Antonio Vila, e do GALP Costa da Morte, Guillermo González, e edís de todos os grupos municipais.

A música non faltou na cita coa historia en Camariñas / J. M. Ramos

Os actos continúan este domingo cunha andaina ata Cereixo (Vimianzo), para acompañar ao rei Alfonso IX. A comitiva partirá ás 9.30 horas da Praza do Mercado e fará unha parada en Xaviña. Pola tarde, ás 18.00 horas, recrearase o desembarco da Dama Italiana que, segundo conta a lenda, ensinou a palillar ás mulleres da que hoxe é capital do mundo dos bolillos.

Noia revive o seu pasado medieval e reivindicase como Portus Apostolli

Tamén en Noia están a facer unha viaxe no tempo a través da XXV Feira Medieval. Nas súas rúas conviven toda a fin de semana artesáns e artistas de rúa creando unha atmosfera auténtica e máxica da Idade Media. Exposicións e exhibicións de cetrería, guerreiros, carros de leprosos, xigantes, xograres e mesmo dragóns son algúns dos personaxes e seres cos que se poden atopar veciños e visitantes que estes días se adentren no casco histórico noiés.

Espectáculo itinerante na Feira Medieval de Noia / Concello de Noia

Non faltan tampouco a gastronomía, os oficios tradicionais e os xogos infantís para os máis novos (dende as 11.30 a 14.30 horas e de 18.00 horas en adiante). Na noite do sábado celebrouse o tradicional Desfile de Fachos, acompañado de xograres.

A Feira Medieval de Noia continúa este domingo con novos espectáculos itinerantes polas rúas e prazas, exhibicións e un Gran Torneo Medieval previsto para as 20.30 horas no paseo marítimo. A música correrá a cargo, durante toda a xornada, do grupo Turdion.

En Muros desfrutan da música e á artesanía na antesala do Gran Prix de Carrilanas de Esteiro

Pola súa banda, no veciño Concello de Muros, están a desfrutar das múltiples actividades programadas no marco do XXXV Gran Prix Carrilanas de Esteiro. A choiva que mollou as rúas da localidade muradana este sábado obrigou a aprazar, co obxectivo de garantir a seguridade dos pilotos, a proba clasificatoria da Pole, que se celebrará este domingo, a partir das 17.00 horas, rematando o tramo como é habitual na rúa Sol (sen chegar a AC-550).

Posteriormente, a partir das 19.00 horas disputarase o Gran Prix de Carrilanas. Primeiro baixarán as pilotadas por nenos, despois as lentas e, por último, as rápidas. Como é costume a meta estará na á AC-550.

A música animou a xornada do sábado en Esteiro / Carrilanas Esteiro

Non obstante, a choiva non foi impedimento para que o espírito festeiro invadise Esteiro xa na xornada do sábado. Dende primeira hora da mañá estivo aberto un mercado de artesanía, e na Alameda foron expostas as carrilanas. A organización habilitou tamén un espazo infantil con obradoiros e actividades de animación, como o espectáculo Abracadaver, de AsSircóptaas e o concerto de Quinquillada. Pola noita continuou a troula no Festival das Carrilanas, que xuntou a Capital Voskov, Sidecars, The Rapants e Galician Army.

Os asistentes desfrutaron das actividades lúdicas en Esteiro / Carrilanas Esteiro

E para este domingo, día grande da celebración, está previsto que abra de novo as súas portas o Espazo Artesanía e continúen expostas as carrilanas ata as 15.00 horas. A Mekanika Rolling Band amenizará os pasarrúas ao mediodía e no espazo infantil os máis pequenos poderán desfrutar co Xogando miudiño, na Alameda. A sesión vermú correrá a cargo Monoulious DOP, que ofrecerá un concerto a partir das 13.30 horas no Escenario Vegalsa Eroski, situado na Alameda. Todo á espera da baixada de carrillanas. Ás 16.00 horas quedará pechado ao tráfico o circuíto. Ao remate da proba, trala entrega de trofeos, haberá degustación de produtos da terra e unha mexilloada, organizada pola Asociación Esteirana de Carrillanas.